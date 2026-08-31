Dudamel carga contra Peirano tras polémica en el Cali-Bucaramanga: “Una vergüenza lo que ha hecho”

Deportivo Cali y Atlético Bucarmanga igualaron 1-1 en Palmaseca en la continuidad de la fecha 8 de la Liga colombiana. Sin embargo, el juego no concluyó con normalidad, pues sobre el final del mismo se generó una gresca confusa que dejó dos versiones de los hechos y que acabó con el técnico Pablo Peirano expulsado, así como otros dos jugadores.

Sobre el minuto 90 se sancionó penal a favor del conjunto Azucarero por una mano discutible de Kevin Londoño que luego cambió por gol Leyser Chaverra para poner el 1-1 agónico. Posteriormente hubo invasión de los hinchas, el ingreso de Peirano al campo a reclamarle al árbitro y una gresca entre los jugadores, pues incluso terminaron expulsados Keimer Sandoval (Cali) y José García (Bucaramanga).

Dudamel, duro con Peirano en rueda de prensa

En rueda de prensa, el técnico del cuadro local, Rafael Dudamel, quien luego ingresó al campo de juego a tratar de controlar a Peirano, fue contundente y calificó de “penoso” lo hecho por Peirano.

“Es vergonzozo lo que ha visto todo el país. A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad, ya quedaban dos minutos. Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota para eviatar la reanudación, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval”, comenzó diciendo Dudamel.

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“Es una pena lo que ha sucedido, ojalá el informe sea severo, porque esto es anti todo, lo que ha hecho. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación y esto terminó siendo una detonación. Lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así. Eso mismo hace un poco lo vi desde afuera”, añadió el técnico venezolano.

La versión de los hechos del Bucaramanga

A la rueda de prensa del Bucaramanga acudió el asistente técnico, Javier Tetes, debido a la expulsión de Peirano, acompañado del jugador Fabry Castro, quein tuvo pasado por el Deportivo Cali. Ambos coincidieron en que tras el gol del empate hubo una invasión de hinchas al campo de juego, por lo que la reacción de Pablo Peirano fue en pro de parar el partido por esta causa.

“El partido no se había terminado todavía, el juez pedía para jugar. Se suspendió porque había invadido gente. Ya había invadido gente con el gol de Cali. El juez reanudó con gente adentro, con el golero fuera del a´rea, con gente peleando, hizo jugar dos acciones con genjte adentro", empezó explicando Javier Tetes, asistente de Peirano.

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“Cuando se le preguntó directamente por la razón del ingreso de Peirano al terreno de juego, Tetes respondió: “Habían abierto una puerta detrás del arco. Capaz vieron otra cosa ustedes. Antes que reanudaran, después del 1-1, ya habían abierto una puerta y había gente ingresando y el juez hizo jugar dos acciones, el partido se suspendió por eso”, añadió.

Fabry Castro también se sumó a la explicación y lamentó que se sigan presentando este tipo de situaciones en el fútbol colombiano. “También estuve del otro lado y sé cómo pueden ocurrir estas situaciones. Cuando ingresó el primero (hincha) no se dio cuenta y el juez no lo quería parar. Reanudamos el partido con el hincha en la raya. Esa es la reacción del profe, porque no paraba el partido. Es lamentable que estas cosas sigan pasando”.

Habrá que esperar el informe del árbitro José Bautista, que será clave para que la Comisión Disciplinaria determine las sanciones a los protagonistas. Eso sí, ante la invasión de hinchas del Cali, se espera alguna medida contra el club por parte de la Dimayor.