Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 sep 2026 Actualizado 01:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Día sin carro y sin moto en Bucaramanga y el área cambió de fecha: ahora será el 6 de octubre

La jornada será desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Después de la puja entre el empresariado y el área metropolitana de Bucaramanga por el día sin carro y sin moto que se había establecido para el miércoles 30 de septiembre, tras junta metropolitana se estableció que se iba a modificar la fecha y ahora se realizará el próximo martes 6 de septiembre desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

“La decisión se adopta en el marco de las disposiciones establecidas en el Acuerdo Metropolitano 008 del 6 de septiembre de 2024, que establece los lineamientos para la realización de esta jornada en los municipios que integran el Área Metropolitana de Bucaramanga”, indicaron desde el área metropolitana a través de un comunicado.

Ahora cada dirección de tránsito deberá emitir el acto administrativo con las excepciones y reglas para esta jornada y deberá ser entregada al área metropolitana para establecer el documento final.

Esta iniciativa busca promover una movilidad más sostenible, fortalecer el uso de medios de transporte alternativos y generar espacios de reflexión sobre la importancia de adoptar hábitos que contribuyan al cuidado del ambiente y a una mejor calidad de vida para los habitantes del territorio metropolitano”, agregó el área metropolitana.

Desde Fenalco celebraron la modificación de la fecha del día sin carro y sin moto pero insistieron en que se debe revisar para futuras jornadas la posibilidad de hacerlas en el primer trimestre del año y así impactar de menor manera el sector económico.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado