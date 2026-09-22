Día sin carro y sin moto en Bucaramanga y el área cambió de fecha: ahora será el 6 de octubre

Bucaramanga

Después de la puja entre el empresariado y el área metropolitana de Bucaramanga por el día sin carro y sin moto que se había establecido para el miércoles 30 de septiembre, tras junta metropolitana se estableció que se iba a modificar la fecha y ahora se realizará el próximo martes 6 de septiembre desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

“La decisión se adopta en el marco de las disposiciones establecidas en el Acuerdo Metropolitano 008 del 6 de septiembre de 2024, que establece los lineamientos para la realización de esta jornada en los municipios que integran el Área Metropolitana de Bucaramanga”, indicaron desde el área metropolitana a través de un comunicado.

Ahora cada dirección de tránsito deberá emitir el acto administrativo con las excepciones y reglas para esta jornada y deberá ser entregada al área metropolitana para establecer el documento final.

“Esta iniciativa busca promover una movilidad más sostenible, fortalecer el uso de medios de transporte alternativos y generar espacios de reflexión sobre la importancia de adoptar hábitos que contribuyan al cuidado del ambiente y a una mejor calidad de vida para los habitantes del territorio metropolitano”, agregó el área metropolitana.

Desde Fenalco celebraron la modificación de la fecha del día sin carro y sin moto pero insistieron en que se debe revisar para futuras jornadas la posibilidad de hacerlas en el primer trimestre del año y así impactar de menor manera el sector económico.