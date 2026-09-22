Lebrija celebra 150 años con la feria nacional de la piña y una apuesta por el turismo. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

El municipio de Lebrija en Santander se prepara para una celebración especial durante el puente festivo de octubre pues conmemorará sus 150 años de fundación con la realización de la edición número 37 de la Feria Nacional de la Piña que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre.

La programación busca resaltar la identidad productiva y cultural de Lebrija, pero también impulsar al municipio como destino turístico en Santander. El alcalde Gabriel Martínez explicó que durante la feria se integrarán actividades gastronómicas, culturales, artísticas y musicales con la producción agropecuaria de la región.

Uno de los protagonistas será la piña, producto que históricamente identifica al municipio y que, de acuerdo con el mandatario, actualmente alcanza una producción cercana a las 140.000 toneladas anuales. La programación también contempla actividades gastronómicas, entre ellas catas, degustaciones y preparaciones realizadas a partir de productos propios de la región.

La Alcaldía espera además aprovechar atractivos como la represa de Topocoro y la cercanía con el aeropuerto internacional Palonegro para atraer visitantes durante el puente festivo. La administración municipal destacó que el aeropuerto movilizó cerca de dos millones de pasajeros el año pasado.

En materia musical, la feria contará con artistas como Pipe Peláez, Fabián Corrales, Grupo Dominio y Los Doctores de la Carranga, además de una programación cultural y deportiva pensada para toda la familia.