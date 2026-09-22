¡Otro golpe en el Morón! Real Cartagena empata 0-0 con Envigado

Real Cartagena volvió a dejar dudas ante su afición. El conjunto auriverde empató 0-0 con Envigado este lunes en el estadio Jaime Morón León, por la décima fecha del Torneo BetPlay II-2026, en un partido marcado por las expulsiones y la falta de contundencia ofensiva.

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El equipo cartagenero tuvo dificultades para generar fútbol durante buena parte del compromiso. En el primer tiempo apenas consiguió un par de aproximaciones: un centro de Jean Pineda que Janeth Alemán no logró conectar y un remate de Fredy Montero que terminó por encima del arco.

Para la segunda mitad, Real Cartagena mostró una mejor versión durante los primeros minutos, especialmente en el manejo de la pelota con Luis Guevara. Sin embargo, esa reacción no se tradujo en goles y Envigado consiguió sostener el empate.

La situación se complicó para el conjunto local con las expulsiones de Guillermo Tegüé, al minuto 57, y Luis Guevara, al 75. Ambas decisiones generaron cuestionamientos desde el entorno del equipo cartagenero. Envigado también terminó con diez jugadores después de la expulsión de Joao Rodríguez al minuto 81.

Con este resultado, Real Cartagena llegó a 14 puntos y se ubica cuarto en el Torneo BetPlay II-2026. Además, suma dos partidos consecutivos sin ganar como local, después de la derrota frente a Tigres y el empate ante Envigado.

El próximo reto del Heroico será el martes 29 de septiembre, cuando visite a Unión Magdalena, equipo que actualmente ocupa la última posición del campeonato.