Debate: ¿Es posible fumigar con aspersión cultivos ilícitos sin afectar salud de colombianos?

Los representantes Renzo García y Ana Ligia Mora estuvieron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia.

Esto, luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogara una resolución que, desde 2015, ordenaba suspender la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos.

Ahora, es de recordar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que utilizará herbicidas de última generación que no causen daños al medio ambiente ni a la salud humana.

El representante del Pacto Histórico, Renzo García, pidió al Gobierno revelar cuál será el producto que se utilizará entonces: “Lo primero que necesitamos nosotros y toda la ciudadanía colombiana es que nos digan cuál es el químico de última generación que van a utilizar (...) no sabemos cuál es el soporte técnico, científico, dónde están las investigaciones”.

García también cuestionó el uso de glifosato: “Hemos visto cómo la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que el glifosato es un componente activo de alto riesgo para la salud humana, no solamente por trastornos neurológicos, problemas respiratorios, los daños en la piel, sino también por la generación de enfermedades crónicas y cáncer, por no hablar de todos los efectos que eso podría traer también para temas ambientales”.

Por su parte, la representante Ana Ligia Mora, del Centro Democrático, defendió la decisión del Gobierno: “Yo la respaldo absolutamente. Primero que todo, somos los mayores productores de cocaína en el mundo”.

Y agregó que hoy existen nuevas tecnologías que permitirían realizar aplicaciones con mayor precisión: “El glifosato incluso hoy se sigue utilizando, hoy no está prohibido en el país, entonces es la primera pregunta que uno se haría. Es más, para establecer los cultivos de coca utilizan glifosato. Hoy tenemos tecnologías de avanzada que permiten mayor precisión en la utilización de los herbicidas”.

y aseguró que es incluso peor el daño que genera al medio ambiente la existencia de cultivos ilícitos: “Casi que la mitad de los cultivos ilícitos que hoy tenemos en el país están en zonas de protección ambiental, o sea, la deforestación y el daño que se ha dado a los ecosistemas es irreparable prácticamente por estos cultivos, más que por el mismo glifosato que no se volvió a utilizar”.