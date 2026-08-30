Muere otra mujer después de realizarse procedimiento estético en Bogotá.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que otra mujer murió como consecuencia de una cirugía plástica.

Sobre las 5:48 a.m, la mujer fue atendida por la tripulación médica de una ambulancia que fue solicitada al domicilio particular de la paciente que se había realizado una bichectomía tres días antes. “(…) la tripulación médica arribó a la residencia y confirmó el fallecimiento de la paciente, momento en el cual se activó una unidad de apoyo psicológico para brindar acompañamiento a sus familiares”, aseguró la Secretaría de Salud.

Según las indagaciones preliminares realizadas en el sitio, el deceso ocurrió en la vivienda de la paciente, y el procedimiento fue realizado en un establecimiento estético ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, dicho establecimiento no cuenta con autorización para la realización de cirugías plásticas.

“Este lugar contaba con una visita de Inspección y Vigilancia con concepto favorable con fecha del 9 de junio de 2026 y registro y habilitación en Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud como Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud desde marzo 22 de 2024 para consulta externa de Medicina General, Dermatología y Psicología, es importante reiterar que en esto no cabe la realización de cirugías plásticas. Cabe señalar que, previo a dicha revisión, el 22 de mayo, la Alcaldía Local realizó un operativo en el sitio”, agregaron desde la Secretaría.

En ese orden de ideas, las autoridades avanzan en la verificación de las credenciales del personal médico registrado y en la recopilación de información. Así mismo, se visitaron las tres sedes asociadas a la clínica, pero estas se encontraban cerradas.

“La Secretaría trabaja en articulación con las autoridades competentes para acompañar las investigaciones a las que haya lugar y facilitar los requerimientos necesarios que permitan esclarecer los hechos”, aseveraron.

Finalmente, desde el Distrito reiteraron a la ciudadanía la importancia de verificar minuciosamente los establecimientos y al personal médico antes de realizarse cualquier procedimiento estético o quirúrgico, recuerden consultar la página web oficial de la Secretaría para identificar los lugares e instituciones cuentan con las habilitaciones exigidas por la ley.