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30 ago 2026 Actualizado 19:38

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Política

Gobierno confirmó que el 84% de los incendios en el Tolima han sido liquidados: hay 7 activos

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Incendio en Coello, Tolima (Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)

Incendio en Coello, Tolima (Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Incendio en Coello, Tolima (Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)
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Una buena noticia confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y es que según el último reporte de la Dirección Nacional de Bomberos en el departamento del Tolima, lograron liquidar el 84% de los incendios forestales.

El ministro señaló que han atendido 43 puntos en 11 municipios, y lograron controlar 20 y 16 en su totalidad.

Sin embargo, 7 conflagraciones continúan activas en los municipios de Suárez (Aguas Blancas), Carmen de Apicalá (Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana), Rovira (La Reforma) y Cunday (Páramo y Camelia).

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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