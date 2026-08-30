Gobierno confirmó que el 84% de los incendios en el Tolima han sido liquidados: hay 7 activos

Una buena noticia confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y es que según el último reporte de la Dirección Nacional de Bomberos en el departamento del Tolima, lograron liquidar el 84% de los incendios forestales.

El ministro señaló que han atendido 43 puntos en 11 municipios, y lograron controlar 20 y 16 en su totalidad.

Sin embargo, 7 conflagraciones continúan activas en los municipios de Suárez (Aguas Blancas), Carmen de Apicalá (Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana), Rovira (La Reforma) y Cunday (Páramo y Camelia).