Columna de humo afecta operación de aeronaves para el control de incendios forestales en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que durante un sobrevuelo se evidenció que el humo concentrado en algunos sectores del departamento impide hacer las descargas de agua y retardante por parte de las aeronaves; dificultando aún más las operaciones para apagar el fuego.

Los esfuerzos de los organismos de socorro se concentran en el oriente del Tolima, entre los municipios de Suárez, donde las llamas amenazan con afectar la bocatoma que surte del preciado líquido a los habitantes del área urbana, y en Cunday, donde el fuego está muy cerca de viviendas campesinas.

En el sobrevuelo de la gobernadora del Tolima por las regiones donde aún se presentan los incendios, se le reportó la dificultad por la que ahora atraviesan las aeronaves para hacer las descargas debido al humo concentrado que persiste en esos sectores y que impide una mejor aproximación.

“Nos estaban indicando que por la cantidad de humo que nosotros pudimos observar también en el sobrevuelo, pues es imposible realizar allí actividades helicoportadas. Por esa razón se toma la decisión y ahorita lo vamos a dejar establecido así en el Puesto de Mando Unificado, que nos enfoquemos en Suárez, en la tarde en Cunday, y revisemos los otros focos que tenemos”, dijo la gobernadora, Adriana Matiz.

Según los organismos de socorro, en el departamento persisten incendios forestales en los municipios de Venadillo y Armero, conflagraciones que no han podido ser liquidados.

Preocupa incendio que podría llegar a Purificación y a Prado

“Tenemos una preocupación muy grande porque el incendio que empezó en el municipio de Carmen de Apicalá siguió a Suárez y está ahorita en Cunday. Nos preocupa que pase a Purificación y llegue a Prado; por eso vamos a volcar todas nuestras capacidades para ver si tenemos un control de ese incendio”, resaltó la gobernadora del Tolima.

Finalmente, se refirió a la angustia que están viviendo habitantes del municipio de Cunday porque las llamas están muy cerca de las viviendas. “La gente de la comunidad está muy angustiada, obviamente, al ver las llamas que ya casi están cerca de sus casas; y por eso, también, concentraremos nuestras capacidades allí durante la tarde de este domingo.”, puntualizó.