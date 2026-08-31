Dos casos de maltrato animal en el Quindío: dos perros y un mono fueron rescatados, hay una captura

Armenia

En el Quindío, la Policía de carabineros incautó una especie de mono que estaba en cautiverio y en precarias condiciones, una persona fue capturada

El procedimiento se ejecutó en coordinación con personal de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y se llevó a cabo en la vereda Potosí, jurisdicción del municipio de Calarcá, luego de atender una denuncia relacionada con la presunta tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio.

Durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron un ejemplar de mono capuchino (Cebus imitator), el cual permanecía encerrado en una jaula dentro de una vivienda, en condiciones deficientes de bienestar y salubridad.

Como resultado del procedimiento fue capturado un hombre de 53 años de edad, quien fue informado de sus derechos y posteriormente fue trasladado a la Estación de Policía de Calarcá, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización.

Asimismo, realizaron la incautación de un mono capuchino (Cebus imitator), el cual quedó registrado mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre de la CRQ, con el fin de garantizar su valoración, recuperación y posterior proceso de rehabilitación

Cortesía CRQ

El director encargado de la CRQ; Juan Esteban Cortés indicó “En este espacio reciben atención especializada, valoración veterinaria y los cuidados necesarios para avanzar en su recuperación. Uno de los ejemplares presenta afectación en una de sus extremidades, por lo que su evolución será acompañada por profesionales.

Desde la CRQ trabajamos para brindarles las mejores condiciones durante este proceso y favorecer su recuperación, con el propósito de que puedan continuar su camino hacia la vida en libertad, agrego el director

Maltrato animal en Armenia

No paran los casos de maltrato animal en Armenia, en las últimas horas dos perros fueron rescatados dentro de un apartamento, uno de ellos fue golpeado por un hombre que sería su dueño.

La Alcaldía de Armenia activó de manera inmediata la ruta de atención tras la denuncia de un presunto caso de maltrato animal en el conjunto residencial Montecarlo. La denuncia llegó a la Secretaría de Gobierno y Convivencia, desde donde se coordinó la atención con las autoridades competentes para verificar la situación y adelantar las actuaciones correspondientes.

La Policía Nacional, realizó la visita al lugar señalado y adelantó el procedimiento de acuerdo con los protocolos y la normatividad vigente. Tras las actuaciones realizadas, se determinó el traslado de los dos caninos identificados en el lugar al Centro de Zoonosis.

Cortesía alcaldía de Armenia

En la visita fueron identificados dos caninos: Toby, macho criollo de aproximadamente 10 años, y Mona, hembra criolla de aproximadamente 10 años, quien corresponde al animal que aparece en el video difundido en redes sociales.

Ambos se encuentran actualmente bajo custodia de Zoonosis, donde reciben la atención y valoración médico veterinaria correspondiente.

El secretario de Gobierno y Convivencia anunció que inició los procesos legales correspondientes contra el presunto agresor ante Fiscalía e Inspección de Policía, de acuerdo con los resultados de las actuaciones y el proceso que adelanten las autoridades competentes.