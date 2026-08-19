FNC activa campaña internacional para apoyar a caficultores afectados por terremoto

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) puso en marcha la campaña internacional “Súmate a la Causa”, con la que busca movilizar la solidaridad de colombianos y ciudadanos de otros países para apoyar a las familias caficultoras afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La iniciativa contempla la recepción de donaciones desde Colombia y el exterior, además del acompañamiento a los productores en el registro requerido para acceder a las ayudas oficiales dispuestas por el Gobierno nacional.

Para establecer las zonas más afectadas, la Federación elaboró un mapa de calor que cruzó la información sobre las fallas geológicas con la ubicación de las familias cafeteras. Con base en este análisis, se definió un polígono prioritario de atención que comprende municipios productores de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.

Los primeros reportes recopilados por el gremio evidencian la magnitud de la emergencia. De los 10.460 caficultores contactados, 8.070 informaron daños en sus viviendas: 709 presentan pérdida total y 6.902 afectaciones parciales.

También se registraron daños en 4.713 beneficiaderos, infraestructura esencial para el procesamiento del café. De ese total, 707 fueron destruidos por completo y 3.740 sufrieron daños parciales.

Como parte de la respuesta, la FNC acompaña a los productores en el diligenciamiento del Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE), instrumento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que permite identificar a los damnificados y facilitar su acceso a los programas de asistencia estatal.

Para esta labor, el gremio desplegó 400 ingenieros agrónomos, quienes inicialmente recorrerán 267 veredas. La meta es cubrir las 890 veredas priorizadas dentro del área de afectación.

El gerente general de la Federación, Germán Bahamón, lidera la campaña y coordina la búsqueda de aliados internacionales, las labores en terreno y el trabajo conjunto con el Gobierno nacional.