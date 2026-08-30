Cerca de 700 policías reforzarán la seguridad durante la cosecha cafetera en el Suroeste antioqueño

Cosecha cafetera. Imagen de archivo. / Marcelino Rosario ( EFE )

Antioquia

La Policía Nacional puso en marcha el Plan Cosecha 2026, una estrategia de seguridad que busca proteger a caficultores, recolectores y comunidades durante la temporada de recolección de café en los municipios del Suroeste antioqueño.

Para este año, cerca de 500 uniformados de diferentes especialidades llegarán como refuerzo a la región. Sumados al personal que ya presta servicio en las estaciones de Policía de los municipios cafeteros, el dispositivo contará con aproximadamente 700 hombres y mujeres desplegados en el territorio.

La estrategia contempla la presencia permanente de las autoridades en vías, zonas rurales, fincas cafeteras y centros de acopio, considerados puntos estratégicos durante la cosecha por el aumento de trabajadores, movilización de mercancías y circulación de recursos económicos.

“Vamos a adelantar un trabajo de anticipación y prevención en desarrollo del plan cosecha. El agradecimiento a todos los ciudadanos, residentes y visitantes para que acaten las normas de convivencia y seguridad ciudadana. La Policía Nacional, de todos los colombianos, garantiza este plan tan importante para todos”, señaló el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de Región de Policía N°.

Detalles del despliegue operativo

Entre las capacidades dispuestas se encuentran 14 Grupos de Reacción Motorizada, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Carabineros, SIJIN, Inteligencia, GAULA, Tránsito y Transporte e Infancia y Adolescencia. También habrá equipos de Policía Judicial y peritos especializados en automotores, documentología y balística.

Las acciones se desarrollarán de manera articulada con las administraciones locales, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y representantes del sector cafetero.

Con el Plan Cosecha 2026, las autoridades buscan prevenir delitos, fortalecer la vigilancia y garantizar condiciones de seguridad para las miles de familias que dependen de una de las principales actividades económicas y productivas del Suroeste antioqueño.