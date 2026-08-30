El 32% de los templos católicos del Quindío afectados por el terremoto, seis en estado grave

Armenia

El obispo de la Diócesis de Armenia confirmo que los de los 18 templos católicos afectados por el terremoto, dos revisten mayor gravedad como son los de Montenegro y Quimbaya que aún no se ha definido su demolición.

El balance consolidado, entregado por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de la Diócesis de Armenia, es de 36 edificaciones afectadas: 18 templos, 9 casas curales, 6 casas religiosas y 3 edificaciones de servicio. Sobre los 56 templos de culto del inventario diocesano, la afectación alcanza al 32.1 %.

38 templos —el 67.9 % del patrimonio de culto— no presentan afectación reportada y continúan en servicio.

De los 18 templos afectados, 6 se encuentran en estado grave -33,3 % de los afectados-. Los 6 cuentan hoy con dictamen de no habitabilidad emitido por el ingeniero responsable.

Quimbaya

Encabeza la relación la Basílica Menor “Jesús, María y José” de Quimbaya, cuyo índice de daño alcanzó 1.000, el máximo de la escala, con elemento estructural principal en colapso o colapso inminente. Es de aclarar que según concepto de expertos en ingeniería el trabajo de recuperación consiste en desmontar las cúpulas para realizar un trabajo de filigrana y poder hacer una intervención efectiva que implique disminución de riesgos.

¿Cómo se van a canalizar los recursos económicos para la reconstrucción de las iglesias?

Obispo: lo primero es que todo se va a concentrar en la diócesis de Armenia. Eso significa que cualquier persona que quiera donar, cualquier empresario o comerciante que se quiera unir a esta realidad que estamos viviendo, puede hacerlo a través de la diócesis de Armenia. De esa manera queremos garantizar uno la transparencia en los recursos, dos la presentación oportuna de los informes y tres desde aquí haremos lo propio con los sacerdotes.

¿El Vaticano entrega aportes, ayudas para las iglesias que resultaron afectadas?

Obispo: hay dos cosas que ustedes deben saber. El Vaticano, a través del Papa León XIII, ha enviado una primera contribución de 100,000 euros que ya están reportados en la Conferencia Episcopal y luego también se ha dicho que la colecta Donanobis que se realiza el 30 de agosto, el próximo domingo, y que ha sido destinado para los vicariatos apostólicos y para la evangelización en Colombia, este año la destinación será para ayudar a los 15 departamentos afectados en Colombia.

¿Ya se ha podido cuantificar cuánto recurso se necesita para recuperar las iglesias y las casas curales en el departamento de Quindío?

Obispo: Creo que sería irresponsable dar una cifra porque en este momento no se puede cuantificar. Los párrocos hoy están haciendo primero los presupuestos que corresponden también a cada jurisdicción para presentarlos a las aseguradoras. Una de las cosas en las que yo he venido insistiendo a los párrocos desde que soy el obispo de la diócesis de Armenia, es la necesidad de asegurar nuestros templos.

Cortesia Julissa Orjuela

Pero hay templos que no pueden ser asegurados por la vejez de ese edificio, por la antigüedad. Sin embargo, la mayoría de los templos en el Quindío, la mayoría de casas curales, estaban aseguradas. ¿Eso qué implica? Que lo que nos dé el seguro seguramente que lo vamos a aprovechar y luego se complementará con los recursos que lleguen, porque queremos ser en eso muy honestos y transparentes.

Si no necesitamos el recurso, pues no vamos a recibirlo y vamos a utilizar el recurso para lo que sea donado, que es para la reconstrucción.

El informe detallado de afectaciones entregado por la Diócesis de Armenia es el siguiente

18 Templos afectados, así:

Con afectaciones graves:

1. Basílica menor “Jesús, María y José” de Quimbaya, 2. “San José” de Montenegro, 3. “San Francisco de Asís” Armenia, 4. “San Vicente de Paúl” Armenia, 5. “Nuestra señora del Carmen” de Salento, 6. “San Juan Pablo II” Armenia.

Con afectaciones moderadas:

1. “Cristo Rey” Calarcá, 2. “Sagrada familia” Armenia, 3. “La Inmaculada” Filandia, 4. “Nuestra Señora del Carmen” Buenavista, 5. “San José” Calarcá, 6. “María Auxiliadora” Armenia, 7. Santuario “Sagrado Corazón de Jesús” Armenia, 8. “San Alfonso María de Ligorio” Armenia.

Con afectaciones leves:

1. “Nuestra Señora del Carmen” Barcelona, 2. “Nuestra Señora de Las Mercedes” Circasia, 3. “San Martín de Porres” La Tebaida, 4. “Nuestra Señora de Belén” Armenia.

9 Casas curales:

1. “Nuestra Señora de Las Mercedes” de Circasia, 2. “Nuestra Señora del Carmen” de Salento, 3. “San José” de Montenegro (la casa cural nueva y la antigua, 4. “San Vicente de Paúl” de Armenia, 5. “Santa Ana” de Armenia, 6. “Nuestra Señora del Carmen” de La Tebaida, 7. “San Francisco de Asís” de Armenia, 8. “San José” de Calarcá, 9. “Jesús, María y José” en Quimbaya.

7 casas de religiosos y religiosas:

1. Clarisas de Montenegro, 2. Hermanas del Divino Maestro (colegio y vivienda), 3. Hermanos Maristas (colegio), 4. San Francisco de Asís (Convento franciscano), 5. Colegio Misioneras Teresitas de La Tebaida, 6. Colegio Bethlemitas, 7. Siervas de Jesús (leve)

3. Instancias Diocesanas:

1. Nuevo Nazaret. Casa de convivencias, centro juvenil, 2. JIAMPI - La Tebaida, 3. Hogar la Esperanza (leve) en Armenia y Salento.