Daniel Muñoz cambiará de equipo en la Premier League: Detalles de su salida del Crystal Palace

Daniel Muñóz llegará a otro equipo de la Premier: Detalles de su salida del Crystal Palace. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

En la tarde del 29 de agosto de 2026 se anunció el traspaso del lateral derecho Daniel Muñoz al Nottingham Forest. Durante la mañana se rumoreaban charlas directas entre los clubes tras el deseo del jugador por firmar con la nueva institución.

Con autorización del Crystal Palace, Muñoz tendría previsto hacer sus exámenes médicos con su nuevo club el día domingo 30 de agosto, y sería el último paso para hacer oficial el fichaje. El traspaso del jugador fue acordado por una suma de 22 millones de libras y un contrato hasta junio de 2029, según información de Fabrizio Romano.

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Durante este mercado de pases se rumoreaba que otros clubes estaban detrás del colombiano y era casi un hecho que salía del Palace, especialmente por su presencia en el banco de suplentes frente al Manchester City. Uno de los más sonados fue el Everton, que necesitaba un reemplazo luego de la salida de su lateral derecho, Coleman. Se llegó a hablar de una cifra cerca de los 25 millones de libras pero nada oficial.

Rendimiento de Muñoz en el Palace

Tras tres temporadas en el club, este será el segundo equipo en Inglaterra para el lateral derecho, quien anteriormente había jugado en el Genk de Bélgica. En su paso por Las Águilas, Muñoz conquistó tres títulos: una FA Cup, una Community Shield y el primer y único título internacional del equipo, la UEFA Conference League.

Además de los premios colectivos, el defensor se destacó individualmente, sumando a su vitrina los galardones de mejor jugador del equipo en la temporada 2024/25, equipo de la temporada de la Premier League (2024/25) elegido por los aficionados y el mejor jugador de la final de la FA Cup que ganaron al Manchester City en el 2025.

Estadísticas del colombiano

Durante sus tres temporadas en el Crystal Palace, Daniel Muñoz registró 11 tantos y 16 asistencias en 109 partidos. Su temporada más prolífera fue la 2024/25, en la cual sumó 14 participaciones de gol entre Liga, EFL Cup y FA Cup, esta última le daría el pase a la Community Shield que logró conquistar en año siguiente.

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El carrilero mundialista con Colombia tendrá que disputar su puesto con el nigeriano de 29 años Ola Aina, quien es ahora mismo el títular en esa posición. El futbolista africano con recorrido en la Serie A y otros equipos de la Premier hace parte del club desde la temporada 2023/24.