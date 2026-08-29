Río Guachaca tendrá monitoreo en tiempo real para anticipar posibles emergencias

17 líderes comunitarios fueron capacitados para conocer el funcionamiento de la herramienta y apoyar su uso en la zona. Foto: Corpamag

La comunidad del río Guachaca, en Santa Marta, contará con un nuevo sistema de alerta temprana para mejorar la prevención ante posibles emergencias asociadas al aumento del nivel del afluente.

La iniciativa es liderada por Corpamag y contempla la instalación de dos estaciones que medirán lluvias, variables meteorológicas y el comportamiento del río.

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Como parte del proceso, 17 líderes comunitarios fueron capacitados para conocer el funcionamiento de la herramienta y apoyar su uso en la zona. La entrega de los equipos está prevista para antes de finalizar septiembre.

Con este sistema, Corpamag busca que las comunidades tengan información más oportuna para reaccionar ante cambios en las condiciones del río Guachaca.