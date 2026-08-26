Obras buscan recuperar caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta

Magdalena

Autoridades territoriales, representantes de entidades ambientales y comunidades participaron en la socialización de las intervenciones que se ejecutarán durante la vigencia 2026 en los caños Clarín, Schiller, Ciego y Renegado. Esta estrategia va encaminada a la recuperación de la conectividad hídrica y mejorar el intercambio de agua en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Estas intervenciones contemplan actividades de retiro de sedimentos y material vegetal flotante consolidado, con el fin de mejorar la circulación del agua y favorecer la conexión entre los diferentes cuerpos de agua que conforman este importante complejo lagunar.

En el caño Clarín Nuevo se realizarán intervenciones en un tramo comprendido entre el kilómetro 11.650 y el kilómetro 16,090. Adicionalmente, se desarrollarán trabajos en dos puntos específicos para retirar material vegetal flotante consolidado que actualmente reduce la velocidad del flujo y favorece la acumulación de sedimentos.

Estas acciones cobran especial importancia ante los bajos niveles que presenta el río Magdalena, asociados a la disminución de las precipitaciones y a las condiciones climáticas actuales causadas por el fenómeno de El niño, situación que puede favorecer el ingreso de agua salada hacia sectores del complejo lagunar.

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Por ello, las intervenciones buscan facilitar la circulación y el intercambio del agua, contribuyendo a mantener las condiciones hidráulicas necesarias para la conservación de los ecosistemas y el desarrollo de las actividades productivas de las comunidades.