Nuevo director de Migración Colombia llega a Santa Marta para reforzar controles y seguridad

El nuevo director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, adelantó una agenda en Santa Marta junto a la administración distrital y empresarios del sector turístico, con el propósito de fortalecer la seguridad, la articulación entre instituciones y los controles migratorios en la ciudad.

La visita se produce pocos días después de su designación al frente de Migración Colombia y en una ciudad considerada estratégica por su condición turística, portuaria y por el flujo permanente de visitantes nacionales y extranjeros. Castañeda Tiria asumió el cargo esta semana, con una trayectoria como oficial retirado de la Policía Nacional y experiencia en seguridad e inteligencia.

Durante la jornada se abordaron acciones para mejorar la coordinación entre Migración Colombia, las autoridades distritales y el sector turístico, especialmente frente a los desafíos relacionados con el control de extranjeros, la migración irregular y la seguridad en zonas de alta afluencia de visitantes.

En el recorrido también estuvo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, uno de los principales puntos de entrada a Santa Marta, donde se revisaron los controles migratorios y las acciones de seguridad en esta terminal.

La agenda también coincide con los esfuerzos que adelanta Santa Marta para fortalecer su política migratoria. En abril de este año, el Distrito participó en la socialización del CONPES Migratorio 2026-2036 y anunció avances en la construcción de una política pública propia para atender la realidad migratoria de la ciudad.

Uno de los principales retos es la alta concentración de población migrante en la capital del Magdalena. De acuerdo con cifras presentadas por el Distrito en abril de 2026, Santa Marta concentra más de 59.000 migrantes, equivalentes al 72,4 % de la población migrante del departamento.

Esta realidad obliga a fortalecer la articulación institucional no solo en materia de control migratorio, sino también en acceso a servicios, integración social, empleo y atención a población vulnerable. La nueva política busca precisamente establecer una hoja de ruta para responder a estas necesidades.

Para el sector turístico, la coordinación con Migración Colombia también resulta clave por el movimiento permanente de visitantes que registra Santa Marta. La intención es fortalecer los controles y la capacidad de respuesta de las autoridades, sin afectar la dinámica turística y económica de la ciudad.

La visita de Castañeda se da, además, en un momento en el que el Gobierno Nacional ha planteado reforzar los operativos de identificación y control frente a personas que permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria, así como la coordinación con la Policía para atender casos que puedan representar riesgos para la seguridad.

Con esta agenda, Santa Marta busca mantener la coordinación con el Gobierno Nacional frente a retor como combinar el control migratorio y la seguridad con la atención e integración de una población que tiene una presencia significativa en el territorio.