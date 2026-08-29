19 capturados y más de 2.000 dosis de droga incautadas en operativo en el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

Un total de 19 personas fueron capturadas y más de 2.000 dosis de estupefacientes fueron incautadas durante la operación ‘Escudo Verde’, adelantada por la Policía del Magdalena en diez municipios del departamento.

Los procedimientos se realizaron en El Banco, Pivijay, Plato, Salamina, Pedraza, Santa Ana, Tenerife, Sevilla, Aracataca y Santa Bárbara de Pinto, en acciones contra el tráfico y comercialización de drogas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los capturados deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entre los detenidos está alias ‘La Gorda’, señalada por la Policía como presunta integrante del grupo delincuencial ‘Los Primos’ y vinculada, según las autoridades, con actividades de microtráfico en Aracataca.

El coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la Policía en el Magdalena, señaló que uno de los principales objetivos de estas acciones es evitar que las drogas lleguen a niños, niñas y adolescentes.

“La prioridad es proteger a niños, niñas y adolescentes. Por eso, continuaremos trabajando para retirar las drogas de los barrios, combatir a quienes las comercializan y evitar que estas sustancias lleguen a los entornos escolares”, afirmó el oficial.

Por su parte, la secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas, destacó los resultados de la operación y aseguró que la administración departamental continuará respaldando el trabajo de la Fuerza Pública frente al microtráfico y las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que las acciones continuarán en distintos municipios del departamento con el propósito de afectar las redes dedicadas a la distribución local de drogas.