Millonario robo en un centro comercial en Armenia, se llevaron 68 millones de pesos en relojes

Armenia

Un millonario robo se presentó en una relojería y joyería ubicada al interior de un reconocido centro comercial en la ciudad de Armenia, los delincuentes se robaron artículos avaluados en 68 millones de pesos y salieron como si nada del lugar.

El hecho se registró en la noche del viernes 30 de enero sobre las 7:30 de la noche, en videos de cámaras de seguridad quedaron grabados los dos presuntos hombres que cometieron el hurto, el dueño de la joyería se dio cuenta del robo el sábado 31 de enero cuando llegó a laborar y vio violentado el lugar.

Según los videos de cámaras de seguridad, uno de los delincuentes con morral ingreso a la burbuja de la joyería ubicada en el segundo piso del centro comercial y se llevó gran cantidad de relojes de alto costo, avaluados en 68 millones de pesos, lo insólito es que los presuntos ladrones salieron como si nada del centro comercial con el botín robado.

Fernando Gómez dueño de la joyería en diálogo con 6AM/W de Caracol Radio Armenia relato como ocurrieron los hechos “el sábado 31 de enero a las 10:05 de la mañana, como todos los días procedo a abrir mi establecimiento comercial y me doy cuenta, percibo de que hay algo que no está bien, veo como un pedazo de tabla donde tengo los candados y algo y yo dije, “Bueno, algo pasó, algo dañaron.” Procedo a levantar un poquito la carpa y veo efectivamente que hicieron un daño grande, para lo cual pues tengo unas fotos y más el trabajo que hizo el CTI y todo que está evidenciado los elementos materiales probatorios.

Y agregó “noto como pegaron unos golpes, rompieron la madera e ingresaron, de cierta forma yo sé que estoy dentro de un centro comercial que se presta una seguridad que hay un parte de tranquilidad al uno no estar expuesto en la calle o en otra zona, donde uno puede ser más vulnerable, sino que estoy dentro de un centro comercial, pero para lo cual yo también tengo una propia, digamos seguridad. Tengo una lona, con un sistema de candados, en la parte donde forjaron y rompieron, también había un candado y demás.

Entonces evidentemente es notorio que hay un tipo de robo, para lo cual no ingreso teniendo en cuenta pues que van a hacer una recolección de huellas y demás, lo que procede automáticamente y que lo pueden mirar en las cámaras y demás que nunca ingresé, es que procede esa llamar al gerente del centro comercial y a la seguridad que es como lo pertinente y seguidamente llega la policía, llega el CTI, hacer las entrevistas y demás.

¿Que se robaron?

Don Fernando relata “lo que se hurtaron fueron 19 piezas de Tissot y 11 piezas de Swatch de marcas Swatch que oscila en un valor de 68 millones de pesos, adicionalmente a eso, los daños que hicieron en la madera y además rompieron y rasgaron.

Cámaras de seguridad grabaron a los presuntos delincuentes

Se logra identificar como los sujetos ingresan por el centro comercial por la parte peatonal, ingresan caminando, estuvieron ahí un buen rato, aparentemente son solamente dos sujetos, es lo que vi en las cámaras, son dos personas que ingresan con gorra, con chaqueta, uno de ellos tiene un maletín, el que tiene el maletín es el que ingresa, sustrae lo que se lleva y ahí automáticamente proceden a salir.

Este sería el principal sospechoso del robo en centro comercial en Armenia Foto: Cortesía cámaras de seguridad Ampliar

Llamado del comerciante

Los llamados principales que hago realmente en este momento, para mí van dirigidos hacia el centro comercial y hacia la seguridad que presta VIPCOl dentro del centro comercial, ya que se supone que estamos en un espacio en el cual debe haber una seguridad y debe haber, un control de las personas que ingresan, un debido el tema que analizan en cámaras y demás. Entonces, en primer lugar, eso.

En segundo, estamos en viviendo una situación difícil en el país, como muchos comerciantes me mueven ese gremio y tengo amigos en todos los gremios y la situación económica en el país está difícil. El tema, para nadie es un secreto, que el tema de inseguridad ha crecido últimamente, cada vez uno encuentra más este tipo de que me robaron la cadena, que ya no se puede salir, que el celular. Entonces, son varios comportamientos que van llevando hacia una seguridad en un departamento. Entonces, eso es un llamado también a las autoridades competentes, a la policía que nos ayuden con este tema porque hay que apoyar al empresario.

Los delincuentes salieron caminando del centro comercial

Donde Fernando señaló “uno de ellos ingresa con un maletín en la espalda y sale también como con el maletín en la espalda y ahí pues adentro lleva, como son artículos pequeños no son de mucho volumen, entonces digamos que son fáciles de esconder”

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez lamento el hecho y dijo que con el CTI de la Fiscalía se adelanta la investigación para dar con los autores materiales del hurto.

El funcionario llamó la atención porque en ningún momento hubo activación de alerta por parte del personal ni de la empresa privada que presta el servicio de seguridad en el lugar.