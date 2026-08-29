Más de 200 personas son afectadas por un fuerte vendaval en Pensilvania, Caldas

Caldas

En las últimas horas se registró un vendaval y fuertes lluvias en la jurisdicción de Pensilvania (Caldas), donde el balance preliminar de las autoridades locales indican que 210 personas son afectadas por el fenómeno natural, mientras que 48 viviendas y cuatro instituciones educativas resultaron con daños en sus infraestructuras.

“Hasta el momento esos son los números que se registran en la zona urbana y rural; una persona está herida por la caída de un cielorraso, por lo que fue trasladado a un centro asistencial”, indica Jhon James Gómez, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Pensilvania.

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Actualmente, los empleados y contratistas de la administración municipal, los bomberos de dicho municipio y del corregimiento de Bolivia, hacen los censos en todo el municipio para consolidar el balance total y oficial de afectaciones. Se descarta aumento de caudales de fuentes hídricas e inundaciones.

Entre tanto, en Riosucio también se registró un vendaval que generó inundaciones en decenas de viviendas, 50 casas destechadas, árboles caídos y cortes de energía en algunos barrios del municipio. Las autoridades locales y los organismos de emergencia realizan el censo en toda la población para revelar el total de afectaciones.