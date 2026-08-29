Más de 40 negocios del centro comercial Parque Caldas vuelven a abrir sus puertas en Manizales

Manizales

El Parque Ernesto Gutiérrez comenzó a convertirse en un nuevo punto de encuentro comercial en el centro de Manizales. Allí, 40 comerciantes que tenían sus negocios en el centro comercial Parque Caldas retomaron sus actividades, luego de que el terremoto del pasado 10 de agosto obligara a suspender temporalmente la atención en ese lugar.

La alternativa busca que los propietarios puedan mantener sus ingresos mientras avanzan las labores de recuperación del centro comercial. Desde esta semana, los tradicionales productos que se encontraban en Parque Caldas comenzaron a ocupar nuevos espacios en el parque, donde los comerciantes esperan conservar el vínculo con sus clientes y atraer a nuevos compradores.

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Entre los negocios está el Almacén Maravillas, dedicado a la venta de peluches, artículos para niños, anchetas y diferentes productos para regalo. Mariana Noreña, una de sus representantes, en diálogo con Caracol señaló que llevan varios días en el nuevo punto y que, aunque todavía esperan permanecer allí algún tiempo, la experiencia ha sido positiva.

“Llevamos como tres días acá trabajando. Yo creo que todavía estaremos un tiempito porque el Parque Caldas aún está muy averiado”, explicó Noreña. La comerciante también aprovechó para pedirles a los manizaleños que no dejen de visitar estos negocios durante la transición y respalden a quienes tuvieron que salir temporalmente de sus locales.

“Que apoyen los locales, porque así como estamos atendiendo con muy buena atención, así mismo lo pudiéramos hacer dentro del Parque Caldas. Acá todos nos estamos apoyando entre todos”, agregó la comerciante, quien espera que el regreso al centro comercial pueda darse una vez concluyan las intervenciones necesarias.

Otras voces

Para Carlos García, administrador del Almacén Enigma, los primeros días en el Parque Ernesto Gutiérrez han dejado un balance favorable. “Este es el tercer día. La respuesta ha sido buena, a nosotros nos ha ido bien acá y me parece una iniciativa muy buena”, manifestó. Según explicó, los comerciantes han encontrado en este espacio una manera de continuar activos mientras esperan la recuperación de sus locales.

García también destacó los avances que se han presentado al interior del centro comercial y confió en que el regreso pueda producirse próximamente. “Fue bastante golpeado internamente, pero ya se ha avanzado bastante y hay mucha parte interna que está sanada, que está reparada. Lo más probable es que dentro de poco estemos abriendo nuevamente en el centro comercial”, señaló a Caracol Radio.

Mientras llega ese momento, los comerciantes estarán atendiendo en el Parque Ernesto Gutiérrez entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. La invitación es a recorrer el lugar, conocer la oferta de los negocios y respaldarlos con compras, en una etapa en la que cada venta representa también una forma de mantenerlos activos.

“Los manizaleños son personas muy colaboradoras, muy hospitalarias, y eso se ha notado mucho en esta situación con nosotros los comerciantes”, expresó García. La estrategia hace parte de las acciones de recuperación económica tras el sismo y contempla también la reactivación de sectores como Chipre, El Cable, Milán, el Bulevar de la 48 y la Calle del Tango. Mientras Parque Caldas recupera sus condiciones, sus comerciantes encontraron en el Parque Ernesto Gutiérrez una forma de mantener abiertas las puertas de sus negocios.