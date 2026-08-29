Delcy Rodríguez celebra acuerdo petrolero con EE. UU. y anticipa inversiones por US$100.000 millones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el nuevo acuerdo petrolero alcanzado entre su Gobierno y Estados Unidos, al asegurar que permitirá atraer inversiones, aumentar los ingresos del país e impulsar lo que calificó como el “renacimiento” de Venezuela.

El acuerdo fue anunciado previamente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que Estados Unidos tendrá control sobre 65.000 millones de barriles de petróleo de las reservas venezolanas. Rodríguez respaldó el pacto mediante un comunicado en el que agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Según la mandataria encargada, el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con potencial para producir los 65.000 millones de barriles, en el que Rodríguez estimó que el proyecto representará inversiones por unos US$100.000 millones y generará más de US$209.000 millones en impuestos para las arcas venezolanas.

“Esta iniciativa es producto del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que el acuerdo permitirá un importante flujo de capital para recuperar y reconstruir infraestructura estratégica de la industria de hidrocarburos.

La presidenta encargada aseguró además que las inversiones permitirán modernizar el sector petrolero, contribuir al crecimiento económico y fortalecer la seguridad energética del hemisferio. “Nuestro objetivo es avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora”, afirmó, al señalar que las reservas venezolanas deben estar al servicio de la generación de empleo, el aumento de los ingresos de los trabajadores y el bienestar de la población.