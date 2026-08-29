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29 ago 2026 Actualizado 05:34

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Bogotá

Bogotá se unió en una gran velatón para recordar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

Durante el encuentro también se destacó la solidaridad de los colombianos y la ayuda internacional destinada a las zonas afectadas.

Marcela Santos

Bogotá
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La Plaza de Bolívar fue escenario este viernes 28 de agosto de la Gran Velatón ‘Oración por Colombia’, una jornada de oración y solidaridad en memoria de las víctimas del terremoto del 10 de agosto y en acompañamiento a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

La actividad fue convocada desde la Capellanía de la Presidencia de la República y contó con el respaldo de distintas organizaciones. La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) también invitó a los fieles a participar en la jornada nacional de oración ‘Colombia, un solo corazón’.

El encuentro comenzó con la recepción de donaciones y posteriormente se dio paso al ingreso de los asistentes para la velatón y el Encuentro Nacional de Oración.

Durante la jornada, la primera dama, Ana Lucía Pineda, destacó la respuesta de los colombianos frente a la emergencia y agradeció la voluntad de quienes han decidido aportar al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

También resaltó el apoyo recibido desde otros países para atender a las familias damnificadas.

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