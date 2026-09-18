Gobierno tiene lista la agenda para Asamblea de la ONU: vicepresidente representará a Colombia

Colombia se alista para la presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera en cabeza del gobierno de Abelardo De La Espriella.

El vicepresidente José Manuel Restrepo será el representante del Gobierno Nacional ante la Asamblea General de la ONU, que llevarán a cabo la próxima semana en Nueva York.

La agenda del vicepresidente incluirá reuniones bilaterales y encuentros con organismos, con los que esperan atraer inversión y construir nuevas relaciones comerciales.

Pero la más importante sin duda será la presentación del vicepresidente Restrepo en la Asamblea General, que será el jueves 24 de septiembre. Allí, llevará el discurso y un mensaje del presidente Abelardo De La Espriella.