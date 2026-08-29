La Calle del Tango vuelve a bailar: Manizales reactiva uno de sus rincones más emblemáticos

Manizales

La música vuelve a sonar en la Calle del Tango. Este viernes avanza la programación especial que se extenderá hasta el domingo y que busca convertir nuevamente este tradicional rincón del centro de Manizales en punto de encuentro para ciudadanos, bailarines, comerciantes y visitantes, luego de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Bajo el lema “Manizales nos mueve el alma”, la iniciativa propone recuperar la esencia cultural de un sector estrechamente ligado a la historia de la ciudad y al encuentro alrededor de la música. La apuesta es que, a través del tango y sus diferentes expresiones, el centro vuelva a llenarse de movimiento y que sus calles recuperen progresivamente la dinámica que las caracteriza.

La jornada de apertura incluye clases de baile en los salones tradicionales, con maestros y maestras que compartirán sus conocimientos con quienes quieran acercarse al tango o perfeccionar sus pasos. Las actividades se desarrollarán durante la tarde y la noche, abriendo las puertas tanto a milongueros experimentados como a quienes apenas comienzan a descubrir este ritmo.

Nicolás Montoya, gestor cultural de Manizales, explicó que la programación fue pensada para sacar el tango de los salones y llevarlo también a las calles y a otros espacios del Centro Histórico.

“La programación continuará el sábado en buena parte del Centro Histórico de Manizales, con serenata tanguera, desfile milonguero, clases de baile y recorridos. Ya el domingo habrá una Tangoteca, que se desarrollará entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m., y no queda más que extender la invitación para que este fin de semana, desde hoy mismo, todos nos dejemos contagiar de tango”, señaló.

Más programación

El sábado 29 de agosto será uno de los días centrales de la celebración. Desde las 9:00 de la mañana habrá recorridos por el centro y la denominada manzana republicana, además de actividades que buscarán conectar la historia urbana de Manizales con la tradición tanguera. También se realizará un intercambio dancístico entre bailarines de salón y milongueros tradicionales, una mezcla que refleja las distintas formas en las que este género ha echado raíces en la ciudad.

La programación también saldrá al encuentro de los comerciantes y transeúntes. “Ese mismo sábado a las tres de la tarde tendremos un desfile con serenatas tangueadas. Ese desfile nos llevará a cantarle y a bailarle a los comercios que están en la carrera 23 y en la carrera 22 para llegar al Parque Caldas y contribuir con el ánimo y la emoción de la reactivación”, explicó Montoya. La idea es que la recuperación del sector no ocurra únicamente desde lo físico, sino también desde la ocupación cultural y ciudadana de sus espacios.

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El cierre será el domingo con una gran Tangoteca, entre las 4:00 y las 11:00 de la noche. Los tradicionales salones de la Calle del Tango y otros espacios se unirán a la jornada para ofrecer música y baile, no solo con tango, milonga y vals, sino también con boleros, pasodobles, fox y música tropical. “La idea es aprender el arte de caminar abrazados, revivir la emoción con la Calle del Tango y reconocer a esos hombres y mujeres milongueros de los barrios populares que se reúnen en esta calle para celebrar”, destacó el gestor cultural.

La invitación, además, tiene un componente solidario. “Este será un bono solidario. No tiene un valor establecido; cada quien aportará lo que considere justo o lo que esté al alcance de sus posibilidades”, indicó Montoya.

Así, durante este fin de semana, el tango será mucho más que una programación cultural: será también una manera de volver a encontrarse, de apoyar a un sector golpeado por el terremoto y de recordar que, incluso después de los momentos más difíciles, hay ciudades que comienzan a levantarse cuando sus calles vuelven a llenarse de gente, música y abrazos.