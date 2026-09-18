Así serán los controles de movilidad en Bogotá durante Amor y Amistad

La Secretaría Distrital de Movilidad reforzó las acciones de prevención y control en diferentes puntos de Bogotá para proteger la vida de quienes se movilizan por la ciudad. El despliegue comenzó con operativos en sectores de la avenida Circunvalar, la calle 19 con carrera 3 y el Centro Internacional, donde fueron detectadas infracciones como estacionar en sitios prohibidos, circular en motocicleta sin prendas reflectivas y transitar con placas no visibles o en mal estado.

Como resultado de esta primera jornada, las autoridades impusieron 196 comparendos y 31 vehículos fueron inmovilizados. Los controles continuarán durante todo el fin de semana con pruebas de embriaguez y operativos para verificar el cumplimiento de los límites de velocidad. En total, se realizarán 24 controles de seguridad vial desde este viernes y hasta las 5:00 de la mañana del lunes, con el doble del personal que habitualmente se dispone para estas jornadas.

Los equipos estarán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, especificamente en zonas de rumba, centros comerciales y lugares de alta afluencia de personas y vehículos. Además de los controles, la Secretaría realizará actividades pedagógicas para promover decisiones responsables en las vías. En el sector de Galerías, se desarrollará una nueva jornada de ‘Un Brindis por la Vida’, con charlas dirigidas especialmente a motociclistas sobre conducción responsable, medidas de protección y respeto por las normas de tránsito.