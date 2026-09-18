Gremio de seguridad privada rechaza muerte de Cristian Garzón en Transmilenio

Luego de la agresión que sufrió Cristian Garzón, guarda de seguridad de Transmilenio, mientras evitaba que un hombre ingresara al Servicio Integrado de Transporte Público, en la estación Terreros, en Soacha, que le costó la vida, las Empresas Colombianas de Seguridad, ECOS, rechazaron el hecho y pidieron acciones urgentes para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir.

“Ya lo habíamos advertido: una tragedia como esta podía ocurrir. Hoy estamos de luto en el sector de la vigilancia. Un hijo de familia fue asesinado simplemente por cumplir con la labor para la que fue contratado”, afirmó Harry González, director ejecutivo de Empresas Colombianas de Seguridad.

Las Empresas Colombianas de Seguridad realizaron un llamado urgente a las autoridades para avanzar en acciones coordinadas entre los sistemas de transporte y las empresas de vigilancia para fortalecer las condiciones de seguridad de los guardas que, en desarrollo de sus labores, deben enfrentar situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y su vida.

CIFRAS DE AGRESIONES A GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TRANSMILENIO

En medio del cumplimiento de su labor, los guardas de seguridad, varios de ellos, pertenecientes al recién creado “Escuadrón Anticolados” han sido víctimas de 390 agresiones con arma blanca o a mano limpia de parte de colados violentos, esta cifra en lo corrido del 2026; lo que significa que al día en Bogotá 5 guardas de seguridad son agredidos en Transmilenio.

Los colados siguen siendo una de las mayores problemáticas del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, representando el 15,19% de las personas que ingresan a Transmilenio, lo que significa más de 265 mil millones de pesos en perdidas para la empresa; durante el último año 6 personas han muerto por evadir el pago del pasaje, 32 han resultado heridas.

Desde el Concejo de Bogotá le han solicitado al presidente de la república, Abelardo de la Espriella, aprobar la propuesta del cabildante, Juan David Quintero, de crear un escuadrón de fuerza, EMAC, para blindar Transmilenio.