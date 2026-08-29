Liga de Campeones de la UEFA: fechas y horarios de los partidos del Sporting de Luis Javier Suárez / Getty Images

¡Vuelve la Champions League! Este sábado 29 de agosto, la UEFA dio a conocer el cronograma de competencias de la Fase de Liga, instancia que arrancará en la segunda semana de septiembre y se extenderá hasta el mes de enero del 2027.

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Es preciso recordar que de dicha ronda saldrán los ocho clasificados directamente a octavos de final, mientras que los 16 equipos siguientes en la clasificación disputarán los play-offs con llaves ida y vuelta.

A propósito de este inicio de competencias, el Sporting de Lisboa sueña con repetir la gran presentación de la temporada anterior, todo esto bajo el liderazgo del goleador Luis Javier Suárez. El delantero colombiano fue una de las revelaciones del certamen y confía en seguir rompiéndola de cara a lo que viene.

Claro está que la misión para el equipo portugués no será fácial, teniendo en cuenta que el sorteo lo dejó instalado con gigantes europeos como el Barcelona, Manchester United y Manchester City.

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Rivales del Sporting en la Champions League

FC Barcelona

Manchester City

AS Roma

Manchester United

Galatasaray

Shakhtar

LASK

Lens

Calendario del Sporting en la Champions League

Sporting vs Galatasaray

Fecha: miércoles 9 de septiembre.

Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).

Lens vs Sporting

Fecha: martes 13 de octubre.

Hora: 11:45 de la mañana (hora colombiana).

Sporting vs LASK

Fecha: miércoles 21 de octubre.

Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).

Shakhtar vs Sporting

Fecha: martes 3 de noviembre.

Hora: 12:45 de la tarde (hora colombiana).

Sporting vs Manchester United

Fecha: miércoles 25 de noviembre.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

AS Roma vs Sporting

Fecha: martes 8 de diciembre.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Sporting vs FC Barcelona

Fecha: miércoles 20 de enero del 2027.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Manchester City vs Sporting

Fecha: miércoles 27 de enero del 2027.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).