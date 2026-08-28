UNP notifica levante de esquema de seguridad de madre y hermano de Beto Coral tras salida del país

Llegó el nuevo Gobierno y con él las decisiones sobre los desmontes de los esquemas de seguridad, que brinda la Unidad Nacional de Protección.

Tras la llegada de Didier Blanco a la dirección de la UNP, iniciaron con la revisión de las necesidades de algunos esquemas de seguridad, entre ellos el del activista Beto Coral.

Una fuente cercana a Beto Coral le confirmó a Caracol Radio que recibió la resolución para el desmonte del esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección le brinda a su madre y hermano, tras su salida desde hace tres semanas del país.

La familia del activista cuestiona que tenga 10 días para apelar la decisión, a pesar de que su madre es la viuda de un oficial de la Policía Nacional, que “ha sido amenazada y perseguida”.