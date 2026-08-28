Más de 20 toneladas de ayudas llegaron a Caldas desde Cundinamarca para afectados por el terremoto

Caldas

Más de 20 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas desde Cundinamarca hacia Caldas para apoyar a las familias que resultaron afectadas por el sismo registrado el 10 de agosto. La carga llegó al Centro Logístico Humanitario, donde comenzó el proceso de clasificación antes de su traslado a los municipios que aún requieren asistencia.

Entre los elementos recibidos se encuentran alimentos no perecederos, colchones, colchonetas, productos de aseo y artículos destinados al cuidado personal. La entrega se suma a los diferentes aportes que han llegado desde otras regiones y sectores para atender las necesidades generadas por la emergencia.

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Paula Villamil, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Caldas, destacó el aporte proveniente de Cundinamarca y señaló que la ayuda será destinada a las comunidades damnificadas. “Las ayudas humanitarias que enviaron el día de ayer superan las 20 toneladas”, afirmó.

La funcionaria explicó que los suministros ya se encuentran en el centro de acopio y que en este momento se adelanta su organización. “Esta donación fue recibida en nuestro Centro Logístico Humanitario, donde a la hora nos encontramos haciendo la clasificación para poder atender a toda nuestra comunidad damnificada”, indicó Villamil.

Positivo balance

De acuerdo con el balance de asistencia, hasta ahora han sido entregados 9.832 elementos en los municipios afectados. Entre ellos se cuentan 4.003 kits de alimentos, 4.102 kits de aseo, 113 kits de cocina, 104 frazadas, 218 colchonetas y 1.292 tejas.

La atención también ha contemplado a los animales afectados por la emergencia. Dentro de los suministros distribuidos se incluyen 400 kilogramos de alimento para animales, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de las necesidades que persisten en las zonas con mayores afectaciones.

Villamil señaló que el nuevo envío representa un respaldo para las comunidades que continúan enfrentando las consecuencias del movimiento telúrico. “En nombre de nuestro gobernador, Henry Gutiérrez, agradecemos esta noble causa que llegará a todos nuestros damnificados en el departamento de Caldas”, expresó.

La recepción y distribución de los elementos continuará con apoyo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas. El objetivo es que los suministros sean organizados según las necesidades reportadas en cada municipio y lleguen a las familias que todavía requieren asistencia.