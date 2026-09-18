Desguazadero de motos funcionaba bajo la fachada de taller mecánico en Bogotá

En el barrio El Dorado, localidad de Santa fe, fue hallado un taller mecánico que en su interior se encontraron 10 motocicletas además de, 7 chasises, 5 motores, componentes eléctricos y diferentes autopartes, todos estos elementos hurtados.

“Logramos la ubicación de un desguazadero de motocicletas en jurisdicción del CAI Dorado... dejando el hallazgo de 10 motocicletas las cuales presentan su respectivo denuncio por hurto”, afirmó el Teniente Coronel Nelson Perdomo, Comandante de la Estación de policía Santa Fe.

La desmantelación de este lugar se logró cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, adscritos a la estación Santa Fe, observaron a un hombre con actitud sospechosa frente a este establecimiento que operaba realmente como un desguazadero de motocicletas; al acercarse a realizar la verificación dicho sujeto huyó del lugar.

OFENSIVA CONTRA EL HURTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS EN BOGOTÁ

Durante lo corrido del 2026, el hurto a vehículos ha tenido una reducción del 7% con 165 menos en comparación al 2025, mientras que el hurto a motocicletas ha tenido una disminución del 5% con 152 casos menos en comparación al 2025; además se ha logrado la recuperación de 826 vehículos y 1184 motocicletas.