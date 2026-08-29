Del Petronio a San Antonio: emprendedores buscan recuperar las ventas perdidas

La suspensión del Petronio Álvarez, luego del terremoto que afectó a Cali, dejó a cientos de emprendedores con producción e inversiones destinadas al festival. Ahora, más de 16 de ellos buscan recuperar parte de esas ventas con una jornada comercial en San Antonio.

La iniciativa, denominada Juntanza Pacífica, reúne emprendimientos de bebidas tradicionales, gastronomía, moda, cosmética y cuidado capilar en Tángara Home, donde esperan llegar al público que tenía previsto asistir al Petronio.

Entre los participantes está Octavia Montaño, quien tenía preparadas al menos 2.500 bebidas del Pacífico para el festival. Viche, arrechón, tumbacatres, tomaseca y pipilongo hacen parte de los productos que ahora buscan comercializar.

La afectación también alcanza a quienes trabajan detrás de estos emprendimientos. Consuelo Cruz explicó que 192 personas vinculadas a estos procesos resultaron afectadas y que algunos negocios incluso están creando iniciativas para garantizar el pago de trabajadores que habían sido contratados para los días del festival.

La jornada estará abierta hasta este domingo, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en Tángara Home, calle 1 Oeste #4-38, barrio San Antonio.

Los emprendedores esperan que los caleños se acerquen, conozcan sus productos y apoyen la recuperación de las ventas que tenían proyectadas para el Petronio Álvarez.