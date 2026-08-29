Incendio forestal en Buga, Valle, completa seis días activo y sigue sin poder ser controlado

Un incendio forestal permanece activo desde hace aproximadamente seis días en zona rural de Buga, centro del Valle, en un sector montañoso cercano a los límites con el departamento del Tolima.

De acuerdo con la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo, cerca de 40 personas, entre bomberos de Buga, organismos de socorro y brigadas forestales, trabajan en dos frentes para controlar las llamas.

La emergencia se ha complicado por las condiciones del terreno. Los vehículos solo pueden avanzar hasta determinados puntos y, posteriormente, los bomberos deben continuar a pie por zonas de alta pendiente.

Además, aunque los organismos de socorro han logrado controlar algunos focos, estos vuelven a aparecer después de que las unidades se desplazan a otros sectores.

Desde la Alcaldía fue solicitado un sobrevuelo para identificar puntos de calor y orientar las labores desde tierra.

El secretario de Gestión del Riesgo hizo además un llamado a la comunidad para no ingresar a la zona ni intentar combatir las llamas sin acompañamiento especializado, luego de que un voluntario resultara quemado.

La situación se suma a cuatro incendios registrados en Yumbo, que, según información entregada por Bomberos, habrían sido provocados. En uno de estos casos fue capturada una persona en flagrancia con gasolina y un encendedor.