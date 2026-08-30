Asesinan a un menor de 16 años al interior de una vivienda en Florida, Valle

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Un estudiante de 16 años fue asesinado a disparos al interior de una vivienda en el municipio de Florida, oriente del Valle, luego de que hombres armados irrumpieran por la fuerza.

Los hechos ocurrieron en el sector Casa Amarillas. De acuerdo con el reporte policial, varios sujetos ingresaron al inmueble y dispararon contra la víctima, causándole la muerte en el lugar antes de darse a la fuga.

“Los responsables huyeron del lugar. El menor falleció en el sitio de los hechos como consecuencia de la lesión sufrida”, confirmó la Policía Valle.

La víctima cursaba noveno grado en la Institución Educativa Las Américas. Tras el crimen, tanto las directivas del plantel escolar como la Alcaldía Municipal de Florida emitieron comunicados institucionales de rechazo y solidaridad con la familia López Perea.

Unidades de la Policía Judicial adelantan la recolección de pruebas materiales y testimonios para esclarecer los móviles del ataque y dar con la ubicación de los agresores. Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información a través de los canales oficiales.