Colombiana denuncia intento de abuso sexual en Bruselas, así es el caso

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Una joven colombiana de 19 años, residente en Dublin (Irlanda), denunció ser víctima de un intento de abuso sexual mientras se hospedaba en un hostal de Bruselas, capital de Bélgica. El atacante es un hombre británico que fue detenido por las autoridades locales.

Caracol Radio conversó con Adriana, madre de la joven, quien confirmó que su hija viajó a Bruselas por turismo, se hospedó en un hostal en el centro de la ciudad y la noche del viernes la llamó ‘en un estado no muy bueno emocionalmente diciéndome que estaba en un hospital’.

La joven relató que estaba acostada en su habitación y de la nada el hombre ‘estaba encima de ella y la empezó a tocar (...) No pasó a mayores porque ella empezó a gritar, gritaba y gritaba y lo que ella me decía es que no sabía de donde sacó fuerzas, empujó a ese señor e hizo tanta fuerza que logró desprenderlo’.

Falta de atención

‘Yo salí a correr gritando, yo gritaba y gritaba y nadie del hostal me atendía’ dijo la joven a su mamá.

‘Ella en su desespero logró recoger algunas cosas de sus pertenencias, como los papeles y el celular, y salió sin zapatos a la recepción. El hombre salió también para la recepción y le decía al señor de la recepción que ella estaba borracha, que por eso ella estaba así y ella lo único que hacía estaba en shock y gritaba y gritaba’, relató Adriana a este medio.

La madre de la joven confirmó que su hija está en Irlanda estudiando inglés por lo que tampoco fue sencillo explicar lo que estaba ocurriendo. Minutos después ‘del hotel le dijeron que tranquila, llegó la policía, llegó una ambulancia que la recogió y la llevó a una clínica, ella estaba muy descompuesta emocionalmente’.

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La joven comentó a su madre que, durante su estancia en el hospital, aparte de las revisiones y toma de muestras, las autoridades policiales la visitaron en numerosas ocasiones para hacerle preguntas sobre lo que ocurrió y hacer la denuncia oficial.

Después de la entrega de su pijama, de la cuál se determina el contacto físico del hombre, la joven fue acompañada al hostal a recoger sus pertenencias y luego de regreso al aeropuerto pues tenía ese mismo día el viaje de regreso a Irlanda.

La respuesta del consulado

Adriana confirmó que la respuesta del Consulado colombiano en Bruselas solo se dio cuando su hija llegó al aeropuerto. Una funcionaria del Consulado se comunicó con ella para confirmar que había conversado con su hija para reunirse en el aeropuerto y acompañarla hasta que tomara el avión de regreso a Dublín.

‘La persona del consulado me dijo que ellos no hacen seguimiento del caso, que ellos no van hasta esa instancia, me dijo: “Yo lo que hago es acompañamiento y nosotros llegamos hasta un punto, pero nosotros ya temas de procesos legales y eso, nosotros ahí no tenemos injerencia”’.

El personal consular confirmó que quedó en firme una denuncia sobre este caso y que se activaron protocolos en el aeropuerto para garantizar la atención y acompañamiento de la joven.

Desde el consulado también informaron a Adriana que irán ‘al hostal a poner una observación para que mejoren sus protocolos de asistencia en este tipo de situaciones porque mi hija dice que ella gritaba y gritaba y cuando llegó logró soltarse y llegar a la recepción la persona que estaba ahí la miraba como si no le importara, no actuaba con intención de ayudarla, sin el más mínimo interés’.

¿Situación normalizada en Europa?

Según el Instituto Europeo de Estudios de Prevención (Irefrea) una de cada diez turistas en Europa víctima de una forma de acoso. Estos casos se han visibilizado mucho más en los últimos años en Europa, particularmente en España e Italia.

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En las islas baleares se han registrado múltiples detenciones de grupos de turistas de Alemania, Francia o Italia acusados de violaciones contra jóvenes en complejos hoteleros.

En Italia, particularmente en Milán, la fiscalía ha activado protocolos de urgencia luego de recibir múltiples denuncias de estudiantes de intercambio y turistas extranjeras agredidas en hoteles a la salida de discotecas.

Según los datos de Eurostat, los cuerpos policiales registran anualmente más de 250.000 denuncias de violencia sexual de los cuales el 38% tienden a ser específicamente violaciones.

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