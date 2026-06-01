Un hombre de 71 años es enviado a prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Caldas

Pensilvania

Según la investigación, un hombre de 71 años, familiar de una menor de edad, habría cometido actos sexuales agravados contra la víctima en 2021 en Bogotá y después en zona rural de Pensilvania, Caldas. El presunto agresor la intimidaba para someterla a vejámenes sexuales, además, al parecer, ejercía constreñimiento psicológico contra ella.

“El sujeto era requerido mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, por graves delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, exactamente por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales abusivos agravados en concurso homogéneo y sucesivo”, declara el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Caldas.

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De acuerdo a la información oficial, el hoy capturado, presuntamente, aprovechó los vínculos de confianza, cercanía familiar y condiciones de vulnerabilidad de la menor para someterla, sistemáticamente, a diferentes vejámenes y conductas constitutivas de violencia sexual.

Los investigadores establecieron que el agresor, supuestamente, ejercía constreñimiento psicológico y amenazas intimidatorias contra la víctima, asegurándole que atentaría contra su padre si revelaba lo ocurrido, lo que ocasionó temor y afectaciones emocionales en la menor.

La autoridad judicial le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario por 232 meses.