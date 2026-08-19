Tribunal ordena medidas contra excomandantes de las AUC por violencia sexual contra niñas

La Procuraduría logró que el Tribunal Superior de Barranquilla revocara la libertad condicional de Ramón Navarro. Foto: Getty Images / GENARO DIAZ( Thot )

La Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ordenó medidas contra cinco excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, por su responsabilidad en hechos de violencia sexual cometidos contra niñas durante el conflicto armado.

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Reclasificación de los hechos

El caso está relacionado con un comandante paramilitar señalado de acceder sexualmente a menores entre los 11 y 15 años. Según explicó el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, aunque inicialmente la Fiscalía había calificado los hechos como acceso carnal abusivo en persona protegida, el Tribunal los reclasificó como acceso carnal violento en persona protegida.

La decisión se tomó al considerar que existieron condiciones de subordinación, intimidación, presencia de hombres armados y escoltas que rodeaban al agresor, factores que habrían impedido una oposición libre por parte de las víctimas.

“Al haber sido aparentemente seducidas por este comandante, las niñas eran consideradas sus ‘novias’, por lo que inicialmente se había planteado el delito como acceso carnal abusivo. Sin embargo, el Tribunal determinó que se trató de un acceso carnal violento en persona protegida, debido a la presencia de armas, escoltas, relaciones de subordinación y condiciones de subyugación. Por ello, descartó la calificación de abuso y estableció la responsabilidad bajo el delito de acceso carnal violento, aplicando criterios diferenciales y de género”, explicó el magistrado.

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Responsabilidad de cinco excomandantes

La Sala también determinó la responsabilidad de cinco excomandantes de segundo nivel bajo la figura de coautoría impropia por omisión, al considerar que tenían un deber especial de protección hacia las niñas y que podían prever el daño causado por la conducta reiterada del comandante.

“Algunos de ellos aún cumplen medidas efectivas. La Sala de Justicia y Paz impone estas medidas bajo las reglas de la justicia transicional. Algunos ya han cumplido el mínimo de ocho años establecido por la ley para recuperar su libertad con condiciones, lo que no significa una solución definitiva. Deben cumplir restricciones como no regresar a los lugares donde delinquieron, no acercarse a las víctimas y, posteriormente, responder con condenas civiles para garantizar la reparación de quienes fueron afectados”, sostuvo.

Como consecuencia de la decisión, el Tribunal impuso medida de aseguramiento contra los cinco excomandantes en el marco de las facultades establecidas por la Ley de Justicia y Paz.

El magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón destacó que la determinación reafirma el deber de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado.