CICR documentó 99 desapariciones relacionadas con conflictos armados en Colombia durante 2026

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 99 desapariciones relacionadas con los conflictos armados en Colombia entre enero y julio de 2026, los casos ocurrieron en 14 departamentos del país y, según el organismo, entre las personas desaparecidas hay 36 niños, niñas y adolescentes.

Cauca, Norte de Santander y Antioquia concentran el 59 % de las desapariciones documentadas durante este año.

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El CICR aclaró que las cifras corresponden únicamente a los casos que conoció directamente y, por tanto, no representan la dimensión total de las desapariciones en Colombia.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta julio de 2026, el organismo ha documentado 2.659 casos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados.

Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, advirtió que detrás de cada caso existe una familia que desconoce qué ocurrió con su ser querido.

En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 30 de agosto, el CICR destacó la adopción de la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, mediante el Decreto 1029 de 2026.

El organismo señaló que esta medida puede contribuir a una respuesta más articulada y coordinada de las entidades encargadas de atender estos casos.