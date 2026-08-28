Juez prorrogó principio de oportunidad del ‘Narcochofer’ por un año más: esta es la razón

El juez cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, Cauca, prorrogó por un año más el principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda, conocido como ‘El Narcochofer’, al considerar que ha cumplido con su compromiso de comparecer ante la justicia. La decisión se da en medio de la investigación que se adelanta en su contra por transportar cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el juez, Castañeda “ha mantenido disposición de cumplir los compromisos adquiridos”.

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El principio de oportunidad fue otorgado inicialmente el 5 de septiembre de 2024 y posteriormente, el 28 de agosto de 2025, fue prorrogado por un año. Ahora, la justicia decidió extender nuevamente el beneficio.

En su decisión, el juez destacó que “la información aportada permitía establecer que el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal ha mantenido disposición para cumplir los compromisos asumidos como beneficiario del principio de oportunidad, particularmente su obligación de comparecer como testigo de cargo dentro de las distintas actuaciones penales derivadas de su colaboración”.

Aunque el juez reconoció que algunas declaraciones no se han podido realizar, indicó que esto “no obedece a conductas renuentes o reticentes del procesado, sino a circunstancias propias del desarrollo de los procesos judiciales y a las diferentes etapas procesales en que actualmente se encuentran las investigaciones correspondientes”.

Además, consideró procedente la solicitud formulada por la Fiscalía General de la Nación para extender por un año más el principio de oportunidad en favor de Castañeda.

El abogado Miguel Ángel del Río, defensor del procesado, celebró la decisión judicial.

Testigo contra una red criminal

Castañeda es testigo de la Fiscalía contra cerca de 21 personas que estarían relacionadas con una organización criminal que, al parecer, habría permeado la Unidad Nacional de Protección.

Igualmente, ha entregado información sobre la planificación y ejecución de la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, ocurrida en la madrugada del viernes 18 de marzo de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.

El llamado ‘Narcochofer’ fue el conductor que transportó al entonces jefe del ‘Clan del Golfo’ y mano derecha de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

Cabe recordar que Castañeda fue capturado en diciembre de 2022 con más de 160 kilos de cocaína en una zona rural del departamento del Cauca, cuando se movilizaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Precisamente, Castañeda ha delatado a siete personas, tres de las cuales estarían relacionadas con la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, quien fue considerado mano derecha de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La información entregada por Castañeda permitió a la Fiscalía capturar a Luis Eduardo Duque Casas, alias ‘Capi’; Edgar Elicio Munevar Castillo, alias ‘El Caballista’; y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, quienes supuestamente participaron en el plan de fuga de ‘Matamba’.

Revelaciones sobre la UNP

Manuel Antonio Castañeda también entregó información sobre presuntos casos de corrupción ligados al narcotráfico en la Unidad Nacional de Protección, que derivaron en investigaciones y capturas.

Entre las personas mencionadas pero que no han sido halladas culpables están: