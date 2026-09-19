INPEC trasladará de cárcel a alias ‘Firu’ tras orden del presidente De La Espriella

El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, anunció el inicio del operativo de traslado de Edgar de Jesús Orrego alias ‘Firu’, jefe de las disidencias de las Farc, a otra cárcel. El jefe disidente se encuentra recluido en La Picota de Bogotá.

La decisión de trasladar a ‘Firu’ obedeció a una orden del presidente Abelardo De la Espriella, quien solicitó mover de penal al disidente, luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara que alias ‘Firu’ usa desde prisión dispositivos electrónicos para realizar videollamadas con otros miembros de las disidencias como alias ‘Primo gay’.

“Señor director del INPEC, en el término de la distancia traslade a este delincuente alias ‘Firu’ a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz” fueron las palabras del presidente De la Espriella en respuesta a la denuncia de Rendón.

El jefe de Estado además añadió que el traslado del disidente permitirá evitar que pueda seguir haciendo “lo que se le da la gana”.

El gobernador de Antioquia por su parte solicitó al gobierno fortalecer los controles para evitar que los miembros de los grupos criminales puedan seguir teniendo contacto con otros integrantes de esas estructuras ilegales.

El INPEC también realizó operativo en la celda de alias ‘Firu’

Además de iniciar el traslado de ‘Firu’ desde La Picota a otra cárcel de máxima seguridad, el INPEC realizó un operativo de requisa en la celda del jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según el informe, al momento del operativo no fueron encontrados elementos prohibidos dentro de la celda.

En cumplimiento de la orden presidencial, la institución carcelaria también procedió al aislamiento del señalado cabecilla criminal quien se encuentra en el pabellón de Máxima Seguridad del penal. “La respuesta al país es rápida y contundente”, señaló la institución.