Autoridades frenan siete construcciones sin licencia en zona de protección ambiental en Medellín

Suspenden obras sin licencia urbanística en zona de protección ambiental en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín suspendió siete obras que se adelantaban sin licencia urbanística y afectaban el ecosistema en el barrio Kennedy, ubicado en la comuna 6 - Doce de Octubre, durante una intervención de control realizada en un predio propiedad del Distrito.

El procedimiento se llevó a cabo en un terreno cercano a la quebrada La Quintana, donde las autoridades identificaron 18 edificaciones que serán revisadas para determinar si presentan posibles incumplimientos de las normas urbanísticas vigentes.

Durante la jornada, además de la suspensión de las siete construcciones, el equipo del programa Construye Bien, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, realizó la remoción de dos obras como parte de las acciones de vigilancia y recuperación del espacio.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el predio intervenido se encuentra en una zona proyectada para el futuro Ecoparque La Quintana, por lo que los operativos buscan proteger el territorio y garantizar que el suelo conserve el uso establecido dentro de la planificación de la ciudad.

“Estamos hablando de un territorio que hace parte de la reserva forestal protectora del río Nare, que además tiene riqueza arqueológica y fuentes hídricas que debemos cuidar. Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región”, explicó Juan Manuel Velázquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.

Seguimiento y control

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que, antes de comprar terrenos o iniciar construcciones, verifiquen la legalidad del predio y la existencia de las respectivas licencias urbanísticas.

La Alcaldía de Medellín indicó que estas acciones de inspección y control territorial continuarán en diferentes sectores de la ciudad para detectar construcciones irregulares y prevenir la ocupación indebida de terrenos públicos.