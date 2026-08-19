Sin licencia y en zona de alto riesgo: Alcaldía de Medellín frenó seis construcciones en Villatina

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín suspendió la construcción de seis viviendas que avanzaban sin licencia en Camposanto, sector del barrio Villatina, en la comuna 8-Villa Hermosa. El lugar está clasificado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, por lo que las autoridades mantienen vigilancia para evitar nuevas ocupaciones.

Durante el operativo, funcionarios del Distrito colocaron sellos de suspensión en cada una de las seis obras para detener los trabajos y evitar que continúen construcciones en terrenos que no cuentan con condiciones para ser habitados.

34 viviendas quedaron bajo revisión

La intervención también permitió elaborar 34 informes técnicos sobre edificaciones en las que fueron identificados posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Estos documentos recopilan las evidencias encontradas durante el recorrido y serán remitidos para las actuaciones correspondientes de la Inspección de Convivencia y Paz.

El seguimiento busca identificar nuevas construcciones y actuar antes de que más familias se establezcan en terrenos donde existen restricciones para construir o condiciones que pueden representar un riesgo para su seguridad.

Camposanto ha registrado un proceso de ocupación informal y antecedentes de emergencias asociadas con las condiciones del terreno. Parte del sector corresponde a áreas de protección y retiros relacionados con las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita, mientras que otros terrenos hacen parte de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar.

A estas restricciones se suma la clasificación del sector como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, razón por la cual el Distrito mantiene controles sobre nuevas construcciones y ocupaciones.

Alerta por venta ilegal de lotes

La Alcaldía también intervino para prevenir posibles casos de venta irregular de terrenos y estafas. La Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó cuatro entrevistas para recopilar información sobre situaciones que podrían estar relacionadas con este fenómeno y brindó orientación a las familias sobre los riesgos de adquirir lotes de manera informal.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, señaló que la vigilancia debe estar acompañada por la denuncia ciudadana.

“Estamos en los puntos críticos, con vigilancia, sensibilización y acompañamiento. También, necesitamos que los ciudadanos denuncien a quienes venden lotes de manera ilegal o engañan ofreciendo terrenos donde no se puede construir”, afirmó.

El funcionario recordó además que Medellín ofrece recompensas de hasta $20 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a personas o grupos involucrados en loteo ilegal, estafa y urbanización ilegal.

La jornada fue liderada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con participación de la Policía Nacional, la Inspección de Convivencia y Paz y la Personería, con el objetivo de controlar las ocupaciones y prevenir que nuevas familias lleguen a zonas donde existen restricciones para la construcción.