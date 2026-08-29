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29 ago 2026 Actualizado 17:17

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17 iglesias y una alcaldía en el Valle serán demolidas tras daños causados por terremoto

Quince municipios recibirán maquinaria y apoyo especializado para intervenir estructuras que representan riesgo de colapso.

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La Gobernación del Valle del Cauca prepara la demolición de 17 iglesias y una alcaldía que resultaron afectadas por el terremoto y que actualmente representan un riesgo de colapso para la población.

Las intervenciones se realizarán en 15 municipios, donde se dispondrá de maquinaria amarilla y personal especializado para avanzar en el retiro de las estructuras que quedaron comprometidas por el movimiento sísmico.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explicó que uno de los principales retos está en las cúpulas de las iglesias afectadas, debido a que algunas se encuentran sobre zonas comerciales.

“Tenemos que demoler y la demolición es con personal experto”, señaló la mandataria, quien agregó que una empresa de Antioquia también brindó apoyo para estas labores.

En Roldanillo, además de las demoliciones, se busca evitar que la emergencia siga afectando a los comerciantes. Por eso, la Gobernación instalará contenedores para habilitar espacios temporales de venta mediante la estrategia ‘Roldanillo al aire libre’.

¿En qué municipios serán demolidas las iglesias?

La gobernadora aseguró que la medida busca mantener la actividad comercial mientras avanzan las obras: “No podemos dejar que se nos acabe el empleo”.

Las demoliciones están programadas en Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Vijes, Yotoco y Yumbo, como parte de las acciones de recuperación y reconstrucción posteriores al terremoto.

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Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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