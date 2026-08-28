Ejército destruyó explosivo que lanzaron las disidencias en El Tambo, Cauca

El Tambo - Cauca

Un artefacto explosivo lanzado con un dron contra una vivienda en El Tambo, Cauca, fue destruido por el Ejército sin afectar a sus habitantes. La carga había quedado sin detonar tras el ataque de la estructura Carlos Patiño de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

En medio del ataque el grupo terrorista lanzó más de 20 artefactos explosivos contra la Fuerza Pública; posterior al suceso violento las tropas de la Brigada 29 localizaron una de las cargas en el perímetro urbano.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, el elemento ponía en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de esta localidad.

Los uniformados activaron los protocolos de seguridad y destruyeron el artefacto sin afectar a la población civil.

El ataque perpetrado durante más de una hora, preliminarmente, dejó más de 15 edificaciones afectadas, principalmente por daños en techos y vidrios.

En El Tambo, el Ejército y la Policía mantienen las operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.