Investigan crimen de patrullera de la Policía Nacional en El Charco, Nariño

El Charco-Nariño

Siguen las voces de rechazo en el departamento de Nariño por el crimen de una patrullera de la Policía Nacional en el municipio de El Charco.

La joven de 23 años, identificada como Jennifer Yaira Ordóñez Valencia, había terminado su turno de servicio y se encontraba de civil cuando fue atacada con arma de fuego, minutos antes de salir de las instalaciones policiales para realizar diligencias personales.

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho.

La institución policial rechazó el crimen y recordó que está habilitada la línea contra el crimen 314 358 7212 para recibir información que permita avanzar en la investigación.

A este hecho registrado en las últimas horas en Nariño se suma un ataque armado por parte de sujetos a la altura del corregimiento de Remolino en el municipio de Taminango.

La Brigada 23 informó que, tras el intercambio de disparos, uno de los presuntos implicados en el hecho fue capturado y que se mantiene la vigilancia estricta en este corredor.