Comunidad pide investigar explosión en Suárez Cauca que dejó a siente personas heridas

Suárez - Cauca

Una explosión en zona rural de Suárez, Cauca, dejó siete personas heridas, entre ellas menores de edad. Cinco lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Cali y dos permanecen en el hospital local. Las autoridades investigan el origen del hecho.

La explosión ocurrió en la vereda Balastro, corregimiento de Asnazú de esta localidad del norte del Cauca. Los heridos presentan lesiones por esquirlas y aturdimiento.

Según la Tercera División del Ejército y la Policía Cauca, información preliminar apuntaría a que el hecho estaría relacionado con la manipulación de explosivos para ser adaptados a drones.

“Al parecer, el hecho se registró momentos en que las personas se encontraban manipulando un dron acondicionado con artefactos explosivos improvisados, generándose una explosión”, afirma un reporte inicial de la Policía.

La institución militar señaló que algunos de los heridos serían, presuntamente, integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’.

“Estos hechos estarían relacionados, presumiblemente, con el empleo de dispositivos explosivos por parte de estas estructuras criminales, quienes los acondicionan para ser lanzados mediante aeronaves no tripuladas, una práctica delictiva que pone en grave riesgo a la población civil”, resaltó la Tercera División del Ejército.

Entre tanto, la a administración municipal de Suárez además de rechazar el hecho, exigió a los actores armados dejar a la población al margen de acciones violentas.

En un comunicado la alcaldía les pide a los actores involucrados en la confrontación armada que excluyan “de manera inmediata a los civiles del conflicto”, protegiendo especialmente a “niñas, niños y adolescentes” y que respeten de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario.

En esa comunicación también dice la alcaldía que la comunidad solicita el “esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, así como la determinación de las responsabilidades a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.

El Ejército, finalmente, puntualizó en el rechazó al uso de explosivos y drones y pidió verificar posibles vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.