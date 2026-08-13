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Tenemos que empezar a reconstruir porque la gente ya no aguanta más la calle: Dilian Francisca Toro

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pasó por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio y se refirió al terremoto de magnitud 7,4 que dejó afectaciones en varios municipios del país.

“Ha sido muy doloroso, porque ha sido en todo el Valle del Cauca que nos afectó este sismo”, empezó diciendo detallando que ya empezaran algunas obras de reconstrucción.

“Nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, en el Cairo, en Argelia y en varios municipios, vamos a empezar ya a poner techos que se cayeron, vamos a ir mejorando vivienda”, explicó.

Sin embargo, aclaró que lo que ha colapsado, se va a arreglar en otra etapa.

Asimismo, aseguró que también están, con la misma maquinaria, derrumbando las casas que ya tienen un riesgo muy alto. “La gente se queda en la casa sabiendo que tiene algún tipo de peligro entonces pues ese trabajo es como lo primero que tenemos que hacer”.

Luego de esto, según dijo, estarán a la espera de ver cómo va a ayudar el Gobierno Nacional. No obstante, afirmó que entre la misma ciudadanía buscarán salir adelante.

“Vamos a comenzar por autoconstrucción. La gente está tan solidaria, la misma gente dice, si no dan los materiales, nosotros trabajamos con el apoyo. Tenemos que empezar a trabajar porque la gente ya no aguanta más estar en la calle”, dijo.

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