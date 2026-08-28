Veeduría cuestiona actualización del POT de Duitama por falta de cambios de fondo

La actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Duitama continúa sin resolver, según la veeduría ciudadana, varios de los problemas que llevaron a suspender el contrato encargado de elaborar los estudios. El proceso comenzó en 2022 con el consorcio POT Duitama 21, integrado por Eminco S.A. y Lonjacún, pero el documento fue cuestionado por errores y contenido que, de acuerdo con la veeduría, incluía material copiado. El contrato posteriormente fue suspendido y, tras varios cambios administrativos, volvió a activarse.

Fernando Aranguren, representante legal de la Veeduría del POT de Duitama, explicó que el propósito de la ciudadanía no es simplemente lograr que el documento sea entregado antes de que termine la actual administración, sino conseguir un instrumento que permita planificar de manera adecuada el crecimiento del municipio. Según Aranguren, el POT debe convertirse en una verdadera hoja de ruta para definir hacia dónde puede crecer Duitama y cómo debe hacerlo durante los próximos años.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el perímetro urbano. Aranguren aseguró que la propuesta mantiene prácticamente el mismo perímetro establecido años atrás y conserva tres de las cuatro zonas de expansión existentes, mientras modifica una de ellas. Para el representante de la veeduría, esta decisión no corresponde con el crecimiento que ya se evidencia alrededor de sectores como San Antonio y San Pedro, donde existen urbanizaciones y áreas que, según plantea, requieren una clasificación territorial más clara.

La veeduría también advierte sobre problemas en los estudios de gestión del riesgo que, según Aranguren, fueron señalados desde hace aproximadamente dos años y aún permanecerían dentro de la propuesta. A esto se suma la preocupación por el modelo de ciudad compacta que plantea el documento, con un crecimiento principalmente vertical y mayores alturas de construcción, mientras Duitama mantiene un déficit de espacio público efectivo. El representante ciudadano sostiene que la discusión debe incorporar zonas verdes, parques, vías, infraestructura y condiciones para un crecimiento organizado.

Aranguren aseguró que la veeduría ha intentado participar en el proceso mediante socializaciones, una audiencia pública, un cabildo abierto y derechos de petición, pero reclama que sus propuestas no han sido incorporadas a las mesas de trabajo. Ahora esperan que la nueva Secretaría de Planeación permita retomar esos encuentros y revisar seis temas que consideran prioritarios. Entre tanto, propietarios de sectores de expansión también han presentado derechos de petición y evalúan acudir a acciones judiciales por las dificultades que, según la veeduría, existen para definir las posibilidades de construcción y el ordenamiento de esas zonas.