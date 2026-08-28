Concejal de Tunja pide claridad sobre manejo de recursos del contrato con Don Matías

Tunja

La Comisión Accidental del Concejo de Tunja, creada para revisar el contrato interadministrativo 1767 entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS, continúa generando interrogantes entre los concejales.

Durante la sesión, el concejal Román Quintero Corredor destacó la disposición de la actual Administración Municipal para entregar información, pero advirtió que todavía existen preguntas que requieren respuestas concretas, especialmente relacionadas con el manejo de los recursos públicos.

“En medio y en el marco de esta sesión se siguen generando muchas dudas. Cada vez que preguntamos, las dudas se suscitan; sin embargo, agradecemos la intención de la nueva Administración Municipal de por lo menos dar claridad”.

Quintero señaló que entre los asuntos pendientes están los egresos, los certificados correspondientes, las posibilidades de subcontratación y los contratos celebrados por Don Matías con ECOAG Ingeniería SAS.

“Los tunjanos y, por supuesto, desde el Concejo Municipal necesitamos respuestas un poco más concretas, como el tema de los egresos, los certificados de egreso y las probabilidades o posibilidades de subcontratar que en el marco del contrato se pudieran dar”.

El cabildante también se refirió a la necesidad de revisar de manera integral las diferentes etapas del contrato, desde su estructuración hasta la ejecución de los recursos y las obras.

“Esperamos que en el desarrollo de esta Comisión Accidental se dé claridad a todos los tunjanos de qué ha venido ocurriendo con el proceso y con la etapa precontractual, contractual y, por supuesto, la ejecución del contrato 1767”.

Uno de los puntos que generó especial preocupación para el concejal fue la cuenta en la que fueron depositados los recursos destinados al desarrollo del contrato.

Según explicó, los estudios previos contemplaban la apertura de una cuenta especial para recibir los recursos transferidos por la Administración Municipal. Sin embargo, señaló que posteriormente surgieron dudas frente al manejo de esos dineros y los rendimientos que debían generar.

“Los estudios previos manifestaban que se tenía que generar o abrir una cuenta especial para que se depositaran allí los recursos por parte de la Administración Municipal, los recursos que iban a ser delegados”.

Quintero indicó que, de acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el 17 de octubre se habría suscrito un otrosí relacionado con esta cuenta y con la generación de rendimientos. El concejal cuestionó que, pese al desembolso de cerca de 14.000 millones de pesos realizado el 24 de diciembre, no se hayan reportado rendimientos.

“Lo que nos preocupa es que el representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías, o su gerente, manifiesta que eso no era una obligación cuando ya está establecido que es una obligación contractual”.

Finalmente, el concejal sostuvo que este aspecto debe ser aclarado dentro de la Comisión Accidental y llamó la atención sobre lo que considera un posible incumplimiento relacionado con los rendimientos financieros.

“De ahí partimos la base y desde que ya se ha generado un incumplimiento del contrato, porque hay una certificación que dice que no se ha generado nada de rendimientos”.

La Comisión Accidental continuará analizando la información relacionada con el contrato 1767, mientras los concejales esperan que las próximas sesiones permitan establecer con mayor precisión el manejo de los recursos y las condiciones bajo las cuales se ha ejecutado el convenio.