Varias firmas estarían interesadas en darle nombre al Metropolitano de Barranquilla

El Estadio Metropolitano de Barranquilla avanza en su proyección como un escenario para grandes conciertos y eventos deportivos. La ampliación prevista llevará su capacidad de 45.000 a más de 60.000 personas, una condición que, de acuerdo con la administración distrital, permitirá darle nuevos usos al escenario.

“Lo queremos visionar como ese lugar de conciertos así para que vengan grandes artistas como Shakira, como Bad Bunny, como muchísimos de la industria”, señaló la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, al referirse a la apuesta por convertir el escenario en un espacio para espectáculos de gran magnitud.

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La funcionaria de la Alcaldía explicó que contar con un aforo mayor es clave para este tipo de eventos. “Para que un concierto de esta magnitud pueda ser, digamos, efectivo, que pueda dar unos buenos resultados, requiere de esta cantidad de sillas”, sostuvo.

“Estamos buscando quién va a apropiar el nombre”

Aljure reveló que la Alcaldía también busca definir una marca que se apropie del nombre del escenario y aseguró que ya existe interés empresarial. “Estamos buscando quién va a ser esa marca que va a apropiar el nombre y hay muchas firmas que hoy están muy interesadas”, afirmó.

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Según Aljure, esta posibilidad hace parte de la estrategia de posicionamiento de la ciudad. “Esto también nos sirve porque es un posicionamiento de la ciudad”, manifestó. La gerente agregó que el escenario está pensado para que los barranquilleros disfruten de conciertos, partidos del Junior y otros eventos.