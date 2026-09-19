Este domingo habrá cierre total de la carrera 54 por evento deportivo en Barranquilla

Este domingo 20 de septiembre, la carrera 54 tendrá cierre total entre los sectores de Barrio Abajo, Montecristo y El Prado, debido a la realización de la carrera atlética ‘En Barranquilla se corre así’. La restricción se aplicará entre las 3:00 a. m. y las 9:00 a. m.

El punto de partida de la competencia será el Museo a Cielo Abierto, por lo que se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las vías habilitadas como alternativas durante la jornada.

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Para quienes circulen en sentido oriente-occidente, la carrera 58 será priorizada como ruta alterna, mientras que los vehículos que se desplacen en sentido occidente-oriente podrán utilizar la carrera 47.

En el sector del estadio Edgar Rentería y Montecristo, los conductores deberán tomar la calle 58 y dirigirse hacia la Vía 40, de acuerdo con su destino. Quienes se movilicen por Barrio Abajo deberán dirigirse hacia la carrera 46 para continuar hacia la Vía 40 o la calle 72.

La calle 72 permanecerá habilitada y no tendrá cierres durante la jornada. Las autoridades recomiendan tener en cuenta estas rutas antes de iniciar los desplazamientos para evitar demoras.